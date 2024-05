Napoli senza pace, Calzona perde un titolare per il Bologna

Piove sul bagnato in casa Napoli. Gli azzurri, reduci dal pari beffa a Udine, si sono allenati questa mattina all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno in vista della sfida casalinga con il Bologna in programma domani, 11 maggio, alle 18 allo stadio Maradona incassando una defezione: Mario Rui ha interrotto anzitempo la seduta per il riacutizzarsi di una gonalgia.