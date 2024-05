Raspadori è diventato papà, fiocco azzurro in casa Napoli

Fiocco rosa in casa Napoli . È un momento da incorniciare per Raspadori che ha annunciato tramite i social la nascita della piccola Camilla . Il post è stato condiviso dalla moglie, Elisa Graziani: "09.05.2024. In un istante sei diventata la gioia più grande della nostra vita".

Gioia Raspadori per la nascita della figlia

Tanti tifosi del Napoli hanno formulato i migliori auguri nei confronti di Raspadori. L'attaccante, come noto, sta smaltendo l'infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di essere tra i disponibili per la trasferta di Udine. In vista del Bologna, Raspadori resta in forte dubbio.