Napoli in silenzio stampa: "Ci scusiamo con i tifosi"

Il Napoli ha optato per il silenzio stampa dopo il ko interno contro il Bologna . Nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, infatti, la squadra di Francesco Calzona ha perso per 0-2 contro gli uomini di Thiago Motta . Per il club partenopeo, quindi, la decisione di non far rilasciare nessuna dichiarazione nella pancia del Maradona nel post partita ai tesserati del club.

Napoli in silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Bologna

Una decisione maturata dopo la brutta prestazione contro i rossoblù e l'ultimo periodo in generale: il Napoli non vince in campionato da cinque partite e conta solo una vittoria nelle ultime dieci uscite in tutte le competizioni. Davanti ai propri tifosi, invece, gli ultimi tre punti risalgono allo scorso 3 marzo contro la Juventus.

La spiegazione di Lombardo

Per spiegare questa scelta ai microfoni di Dazn si è presentato Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del Napoli: "Vogliamo scusarci con i media per il silenzio stampa che però è un'eventualità prevista in certe situazioni. La abbiamo decisa con l'allenatore e il gruppo squadra, De Laurentiis l'ha accettata, il momento è complicato. Qualcuno dirà che non vogliono metterci la faccia, non è così: Calzona parla ogni settimana e ci saranno momenti a breve per poter parlare con i media. La prima cosa è scusarci per questo, dispiace soprattutto per i tifosi che sono i clienti di una squadra di calcio, senza di loro non ci sarebbe il calcio e quando ci sono situazioni di questo tipo la tristezza è per tutti".