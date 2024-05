Mbappé saluta il PSG: la reazione di lady Kvaratskhelia

Kylian Mbappé ha annunciato l'addio al Paris Saint-Germain con un video pubblicato social che ha raggiunto più di sei milioni di mi piace solo su Instagram: "È il mio ultimo anno al Paris Saint-Germain, non rinnoverò e l'avventura finirà tra un paio di settimane. Domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi. Provo un sacco di emozioni, tanti anni in cui ho avuto l'occasione e l'onore di giocare per il più grande club francese che mi ha permesso di arrivare a questo punto".

Lady Kvaratskhelia e il mi piace al post di Mbappé

Tra i like arrivati per il post pubblicato dalla stella del calcio francese c'era anche quello di Nitsa Tavadze, moglie di Khvicha Kvaratskhelia, poi prontamente rimosso. In nemmeno ventiquattro ore il video in questione ha raggiunti più di cento milioni di visualizzazioni.