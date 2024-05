Napoli, infortunio Osimhen: novità da Castel Volturno

Victor Osimhen ha svolto terapie, quest'oggi, a tre giorni dalla gara contro la Fiorentina. L'attaccante del Napoli lavora per recuperare dopo un affaticamento muscolare che lo ha colpito nei giorni scorsi. Per la gara di venerdì è in dubbio. In grande forma il bomber nigeriano, autore di nove gol da fine febbraio ad oggi. Col Bologna si è procurato il rigore poi fallito da Politano. Calzona vorrebbe poter averlo a disposizione per questo finale di campionato.