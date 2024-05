Guti rivela: "Kvaratskhelia mi piace molto. Ci siamo sentiti su Instagram"

"Kvaratskhelia? Sì, mi piace molto". Guti esalta l'attaccante del Napoli. L'ex centrocampista del Real Madrid ha svelato a Dazn di aver chiacchierato via social con Kvara, per cui Guti è un idolo d'infanzia : "Quando ho scoperto di essere stato uno dei suoi idoli da piccolo gli ho inviato una mia maglietta firmata . Da lì ci siamo seguiti su Instagram e abbiamo iniziato a chiacchierare ".

La rivelazione di Guti sull'attaccante del Napoli

Kvaratskhelia ha spesso ricordato della sua infanzia e della sua stima per Guti e delle sue difficoltà, in Georgia, a trovare una sua maglietta. Così l'ex Real ha avuto l'idea di inviargliene una qualche mese fa: "Questa è una delle cose più belle del calcio: far sì che grazie al tuo gioco i bambini si possano innamorare, possano cominciare a giocare a calcio e magari diventare dei campioni. È molto bello crescere con un idolo, in questo caso fa piacere" ha concluso Guti.