Napoli, De Laurentiis ha fretta: la richiesta a Gasperini

NAPOLI - C'è voglia di futuro. De Laurentiis ha fretta di definire al più presto l'arrivo del nuovo allenatore. Vuole cominciare a programmare subito la nuova stagione. La rifondazione partirà dalla panchina fino ad arrivare al campo con un organico da ridefinire. Il Napoli ha individuato in Gian Piero Gasperini l'uomo della rinascita. De Laurentiis sa che la stagione dell' Atalanta è ancora tutta da scrivere, mercoledì c'è la finale di Europa League, per questo - apprezzando la sua serietà - ha scelto di rispettare le sue tempistiche ma, dovendo far coincidere le rispettive esigenze, aspetta una risposta nel più breve tempo possibile, cioè in una settimana . Sullo sfondo, comunque in cima, resta Antonio Conte, un antico pallino di De Laurentiis, già cercato a ottobre per sostituire Garcia. Oggi i tempi sarebbero maturi. Il presidente riflette, attende, resta sereno: ieri, a margine dell'Assemblea di Lega a Roma, ha sorriso e glissato ai cronisti che gli chiedevano chi fosse in pole tra Gasperini, Conte e Italiano per la panchina del Napoli.

Gasperini in pole position

C’è un preferito, si chiama Gasperini, ma è anche l'allenatore più impegnato del momento. La finale di Coppa Italia è stata archiviata ieri, all'orizzonte c'è la fine del campionato, con l'obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, e la finale di Europa League, in programma mercoledì prossimo a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Gasperini ha aperto al Napoli e in diretta tv dopo la Roma ha confermato la stima storica nei suoi confronti di De Laurentiis. Nel 2011 il tecnico dell'Atalanta - con cui ha un contratto fino al 2025 - fu allenatore del Napoli per qualche ora prima del rinnovo di Mazzarri, nel 2019 Giuntoli andò a trovarlo a Torino al tramonto della prima stagione di Ancelotti. Gasp in questi anni si è confermato ad alti livelli. De Laurentiis apprezza il suo calcio aggressivo e offensivo, la valorizzazione dei giovani, la capacità di coinvolgere tutta la rosa. L'idea del cambio modulo, con la difesa a tre, non sarebbe un problema.

De Laurentiis attende risposte entro una settimana

Gasperini in prima fila, ma resiste anche il nome di Antonio Conte, amico storico di De Laurentiis, con cui i contatti sono frequenti e diretti. Il presidente del Napoli aveva pensato a lui già ad ottobre per salvare la stagione, gli offrì 8 milioni di stipendio ma Conte rifiutò, con garbo, rimandando ogni discorso all'estate. Voleva godersi la famiglia e rispettare la scelta iniziale di stare fermo un anno; preferiva partecipare alla costruzione della stagione e non entrare in corsa. Le prospettive, oggi, sono diverse. Conte apre, sabato scorso c'è già stato un incontro con la dirigenza, la trattativa sarebbe molto più impegnativa da un punto di vista economico (soprattutto senza la partecipazione alla prossima Champions League) ma il Napoli resta una società solida e, nel caso, proverà ad accontentarlo. La richiesta di Conte è di 8 milioni, tra domanda e offerta ne ballano due. Sono giorni decisivi, De Laurentiis riflette, consapevole delle richieste dell'allenatore: in primis un progetto ambizioso, cosa che il presidente sta disegnando insieme con il nuovo responsabile in pectore dell’area sportiva, Giovanni Manna, in attesa di ufficializzare il suo ingresso nel club.

Napoli, le altre alternative per la panchina

Gasperini, Conte oppure, ancora, Pioli e Italiano: ci sono anche loro in lista per la panchina del Napoli. Il primo ha un anno di contratto con il Milan ma è prossimo all'addio e deve liberarsi; Italiano - domani avversario in campionato - è ormai alla fine della sua avventura alla Fiorentina ed è corteggiato anche dal Bologna. Una panchina per quattro. Il tempo stringe. Il Napoli ha fretta di voltare pagina.

LPS