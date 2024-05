Galeone: "Gasperini meglio di Conte per il Napoli, vi spiego perché"

Giovanni Galeone non ha dubbi: meglio Gasperini di Conte per il Napoli. In collegamento con Radio Kiss Kiss, l'ex allenatore degli azzurri e del Pescara ha innanzitutto analizzato la finale di Coppa Italia, vinta dalla Juve contro l'Atalanta: “L’Atalanta non ha giocato male, ma la Juve ha fatto una gran partita difensiva e dopo essere passata in vantaggio non era più semplice raddrizzare la sfida. Con Allegri ci siamo sentiti poco prima della partita, gli ho detto avrebbe vinto dato che l'avrei vista (ride). Come tutti sapete era la sfida tra due miei ex allievi, Gasperini e Allegri. Una bella finale".