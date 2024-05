Napoli, Zielinski e Osimhen in campo col Lecce? Novità da Castel Volturno

Il Napoli è sceso in campo questa mattina per preparare la gara di domenica alle ore 18 allo stadio Maradona contro il Lecce. Ultima di campionato con ancora tanti dubbi di formazione per Calzona con diversi calciatori che lavorano a parte.

Le ultime in vista di Napoli-Lecce

Come riferito dal club azzurro con il report apparso sul sito ufficiale, questa mattina Ngonge, Mario Rui, Osimhen e Zielinski (che ha scritto una lettera d'addio dedicata ai napoletani) hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Calzona spera di recuperarli e soprattutto per l'ultima spera di poter contare su Osimhen che ha saltato la Fiorentina per un affaticamento muscolare. Gollini si è allenato in gruppo.