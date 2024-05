Gasperini dà un indizio sul futuro: “Lasciare? Si dice che il momento giusto…”

Il futuro è presente per Gian Piero Gasperini , pronto a giocarsi con la sua Atalanta la finale di Europa League a Dublino contro il Bayer Leverkusen . La conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i campioni di Germania ha riservato, però, spunti per riflessioni che spaziano oltre la stretta attualità.

Gasperini, il Napoli e le parole d'elogio per Xabi Alonso

A Gasperini, tra i candidati più accreditati per accomodarsi sulla panchina del Napoli, che Calzona si appresta a liberare, è stato chiesto se esiste un momento giusto per lasciare. Una domanda a cui ha risposto: "Il momento propizio non lo sai quando ci arrivi, non abbiamo la sfera di cristallo. Si dice che il momento giusto è quando vinci, perché non cali nella considerazione. Però noi non pensiamo mai a quando si lascia, viviamo di presente più che di futuro. Quello che ha fatto Xabi Alonso è molto bello, sicuramente gli si sarebbero spalancate tante occasioni. È molto positivo, un esempio di calcio".