Napoli, le ultime su Zielinski e Osimhen: novità da Castel Volturno

Vigilia di campionato per il Napoli . Domani al Maradona alle ore 18 l'ultima contro il Lecce che chiuderà la stagione. Poi sarà tempo di pensare al futuro col rebus allenatore e gli ultimi sviluppi che vedono Conte ora in pole . Per quel che riguarda la gara contro il Lecce, invece, ancora diversi dubbi per Calzona in chiave formazione . Intanto la squadra è tornata in campo questa mattina a Castel Volturno.

Le ultime alla vigilia di Napoli-Lecce

Come riferito dal club sul proprio sito ufficiale, Dendoncker non si è allenato per una sindrome influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Osimhen, Rrahmani e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Osi e Zielinski dunque restano in dubbio per la gara dei saluti, per l'ultima col Lecce. Il centrocampista ripartirà dall'Inter mentre per il numero 9 le pretendenti sono davvero tante.