Diretta Conte al Napoli, ore decisive: segui la giornata LIVE

Ore decisive per l'arrivo di Antonio Conte al Napoli. Legali al lavoro per la lettura dei contratti. Intanto si sta definendo lo staff del tecnico. Conte firmerà un triennale. Il mercato sta per accendersi. Tanti acquisti previsti ma anche diverse cessioni. L'ex ct dell'Italia, però, ha intenzione di blindare diversi giocatori, Kvaratskhelia su tutti. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

11:09

L'identikit dei giocatori per Conte

Conte vorrà giocatori moderni e universali, duttili, in grado di sacrificarsi, pronti a ricoprire tutto il campo, a correre in avanti e all'indietro, con o senza palla, con fiato, struttura fisica, predisposizione e talento. Bisognerà sacrificarsi prima di far cantare il pallone.

10:49

Osimhen via, Conte ne è consapevole

Conte è consapevole del possibile addio di Osimhen, sa bene che la clausola da oltre cento milioni è un prezzo esposto per i club che vorranno approfittarne. Proprio da quella cifra si ripartirà per il mercato. La priorità sarà l'arrivo di un sostituto all'altezza. Non si potrà sbagliare la scelta dell'attaccante del futuro. Conte ha costruito le sue fortune sul “nove” capace non solo di segnare ma di farsi attore nello sviluppo verticale della manovra.

10:18

Kvaratskhelia, pressing PSG

Conte allenerà Kvaratskhelia? Il Psg va all'attacco ma il Napoli offre il rinnovo e la 7 (LEGGI TUTTO).

09:55

Conte al Napoli, tutte le notizie di ieri

Ieri è stata un'altra giornata intensa, un'altra tappa di avvicinamento all'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: rivivi la diretta (LEGGI TUTTO)

9:40

Conte vuole blindare Kvaratskhelia

Il Psg vuole Kvaratskhelia, ma per Conte è incedibile e il Napoli lavora al rinnovo. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:34

Tutti i nomi dello staff di Conte

In via di definizione lo staff che seguirà Antonio Conte al Napoli. (TUTTI I NOMI)

9:27

Le richieste di Conte al Napoli

In attesa dell'annuncio, sono già chiare le idee di Conte per la rinascita del Napoli. (LEGGI L'ARTICOLO)

Napoli