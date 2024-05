Diretta Conte al Napoli, segui la giornata: tutti gli aggiornamenti LIVE

Manca sempre meno all'annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Sono giorni decisivi, i legali sono al lavoro per la stesura e la lettura dei contratti. Intanto nasce la squadra del futuro tra acquisti e conferme. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10:30

Napoli, Strand Laresen: un vichingo per Conte

Mercato Napoli, Strand Larsen: un vichingo per Conte. Il ds Manna, ufficiale ieri, segue il norvegese del Celta. Costi alti per Gyökeres: vale 100 milioni (LEGGI TUTTO).

10:20

Conte al Napoli, un vincente si riconosce subito

Conte al Napoli, un vincente si riconosce subito: l'approfondimento (LEGGI TUTTO).

10:07

Tre idee per l'attacco di Conte

Focus sull’attacco tra Kvara, Osi e i candidati: oltre a Lorenzo Lucca dell’Udinese, nell’elenco sono comparsi Viktor Einar Gyökeres, 26 anni martedì, lo svedese dello Sporting che nella stagione ormai conclusa ha segnato 43 gol in 50 partite; e il norvegese Jorgen Strand Larsen, 24 anni, del Celta Vigo.

9:52

Gli intoccabili di Conte

Esiste uno scheletro imprescindibile per Conte che parte da Kvara e continua con Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Raspadori, Politano, Meret. E Di Lorenzo, un capitolo a parte: Conte lo ritiene incedibile, ma lui ritiene conclusa l’avventura.

9:39

Psg insiste per Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è incedibile. Il Napoli - ufficiosamente detto il Napoli di Conte - lo ha dichiarato in maniera ferma e decisa: il Psg è in pressing, ha già l’accordo con il giocatore e ha pure confezionato un’offerta da 100 milioni di euro per lui, ma il club azzurro non ha alcuna intenzione di cederlo a meno che la super offerta di Al-Khelaifi non si trasformerà in una proposta indecente, shock, da 150 milioni o magari anche superiore. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:31

Conte, si lavora ai diritti d'immagine

Si discute dei diritti d'immagine e non solo: le ultime sul futuro di Conte e cosa manca per la firma. (LEGGI LA NOTIZIA)

