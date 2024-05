Conte, tutto pronto per l'annuncio a Napoli: quando arriva e dove potrebbe essere presentato

Formentera è sempre un’ottima idea. Una cosa che deve aver pensato anche Aurelio De Laurentiis , partito lunedì da Capodichino con tutta la famiglia per Ibiza ma ieri immortalato dagli occhi degli immancabili tifosi-viaggiatori del Napoli proprio a spasso sulla sabbia bianca della perlina della Baleari. Lo storico paradiso degli hippie, peace and love, in attesa di Conte e con vista sul mercato . Un affare che in vacanza non ci va proprio mai e che, magari, sarà finito anche al centro della chiacchierata che Adl ha avuto con Gino Pozzo , figlio di Giampaolo: l’Udinese, per intenderci. I due manager, amici di vecchia data, forse il rapporto di De Laurentiis più lungo e consolidato nel calcio, si sono incontrati così, all’improvviso, nello stesso ristorante a due passi dal mare: facile immaginare che tra una cosa e l’altra siano saltati anche sull’argomento Lucca, Lorenzo Lucca , il centravanti di 23 anni che piace al Napoli e che l’ Udinese riscatterà dal Pisa dopo averne apprezzato doti e gol fondamentali per la salvezza; e che magari abbiano discusso anche dei muscoli di Walace , centrocampista brasiliano di 29 anni. Si vedrà, saranno di certo alcune delle storie che riempiranno l’estate azzurra. Come il mare di Formentera.

Conte, ci siamo: i dettagli

De Laurentiis, t-shirt nera e il relax dipinto sul volto abbronzato, aveva annunciato una rifondazione ambiziosa e all’inizio della prossima settimana annuncerà il leader tecnico più ambizioso possibile per guidare una rinascita con i fiocchi: Antonio Conte, certo. Ieri avvistato a sua volta a spasso per le vie del centro storico, a San Gregorio Armeno, però con le sembianze di una statuina con il vestito nero e un corno nell’occhiello della giacca al posto del fiore. Tra pochi giorni si paleserà anche l’originale, il signor Conte in persona, un allenatore in pectore entusiasta e pronto a ricominciare sposando un progetto a lungo termine che per il popolo dei tifosi non può rappresentare altro se non una garanzia. Ci crede, eccome: in autunno ha declinato la proposta di De Laurentiis da 8 milioni, più convinto di partecipare alla nascita di una nuova avventura che di saltare su un ricco treno in corsa, e ora ha accettato un’offerta più contenuta ma decisamente più stimolante, vergine, con un ds nuovo di zecca - Manna - e un libro da scrivere con le sue mani e il suo lavoro. Ha avuto il progetto che gli piace, uno a lunga scadenza che si sposa con il suo modo d’intendere il lavoro, e ha accettato un contratto meno oneroso: un triennale da 6 milioni a stagione più bonus Champions e bonus scudetto, senza clausole. Senza escape. Senza opzioni di uscita anticipata o risoluzione fissate a favore o a discapito dell’una o dell’altra parte. Conte e il Napoli si legheranno per tre anni con un accordo secco che significa soltanto una cosa: ognuno crede nell’altro. Il presupposto migliore in assoluto per rinascere, crescere e risvegliare l’orgoglio degli ex campioni d’Italia. Mica gli ultimi arrivati. La rosa è di qualità, è di talento: Conte ha voglia di valorizzarla, altroché, e conoscendolo viene da scommettere che ci riuscirà.

Conte, quando può arrivare l'annuncio

Il Napoli, nel frattempo, studia un vero colpo di teatro e valuta la presentazione del tecnico in grande stile: già sondata la disponibilità del Real Teatro di San Carlo, uno sguardo su piazza del Plebiscito e un altro sul Maschio Angioino, per martedì. La risposta è stata positiva, è un’opzione aperta: si vedrà. Con un pensiero romantico: dopo Maradona, in scena al teatro lirico nel 2017 per il trentennale del primo scudetto insieme con Alessandro Siani nell’indimenticabile “Tre volte 10”, l’assolo potrebbe toccare a Conte.