Napoli, foto di Conte sul maxischermo e il Maradona fa festa: cosa è successo

Non solo sul presepe con una statuina personalizzata . Antonio Conte è già...al Maradona . Una sua foto è apparsa su un maxischermo giovedì sera allo stadio di Fuorigrotta, teatro del suo futuro. L'accordo col Napoli, infatti, è ad un passo . E l'annuncio imminente. Nell'attesa, però, qualcuno già sogna. I tifosi, ad esempio.

Cosa è successo al Maradona? Il racconto

Tantissimi hanno partecipato come pubblico allo spettacolo "Peppy Night" del comico napoletano Peppe Iodice. Proprio lui ad un certo punto ha fatto comparire sul maxischermo del palco la foto di Conte con accanto lo stemma del Napoli. Il Maradona ha esultato di gioia alla visione della foto. I tifosi non vedono l'ora di poter idealmente abbracciare il nuovo allenatore. Il comico ha aggiunto: "Tonì, ti stiamo aspettando. Solo tu puoi gestire questa situazione". Tra il pubblico in prima fila era presente anche l'attaccante del Napoli Matteo Politano.