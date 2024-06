Costò 62 milioni e ha giocato anche nel Napoli: svincolato a 27 anni

All'età di 27 anni, Tanguy Ndombele si svincola dal Tottenham. Arrivò in Premier League nel 2019 per 62 milioni di euro, ma il suo rendimento non è mai stato all'altezza delle aspettative. Diversi prestiti e ora, come annunciato dal club inglese sul proprio sito ufficiale, il giocatore si è svincolato dopo la naturale scadenza del contratto. Ndombele, dunque, al momento è libero. Può firmare per chiunque a zero.