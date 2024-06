Napoli, Osimhen furioso in diretta Instagram: il motivo e gli screenshot

Nervi tesi all'interno della nazionale nigeriana. Il commissario tecnico Finidi George nei giorni scorsi ha affermato pubblicamente che le stelle della selezione non si impegnino al massimo, prendendo come esempio Victor Osimhen .

Osimhen, il duro attacco contro il ct della Nigeria

L'attaccante del Napoli non c'è stato e nel pomeriggio di oggi ha reagito con un duro attacco verso l'allenatore tramite una diretta Instagram sul suo profilo. Queste le sue parole durante la live: "Dite Osimhen 'questo' Osimhen quello, non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca. Pubblicherò le foto sulle mie storie. Ho gli screenshot!". La diretta è stata poi bruscamente interrotta dall'ingresso in camera di quello che presumibilmente è un collaboratore.