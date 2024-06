Conte, presentazione da re: giornalisti da tutto il mondo

Conte, la presentazione in diretta

La presentazione, dicevamo, sarà un vero e proprio evento internazionale: tra gli oltre 100 giornalisti accreditati, tanto per citare un paio di network, ci saranno anche i signori della Cbs e di Espn. Una flotta mediatica che salperà imponente nel rispetto dell'etichetta del luogo storico: il Napoli ha dovuto ovviamente conformarsi alle regole imposte dalla direzione di Palazzo Reale in merito al numero degli spettatori accreditati - non più di 400 -, ivi comprese quelle che riguardano i media (un centinaio), i fotografi (gruppo ristretto, concordato con la direzione) e le telecamere. La prima di Antonio Conte da allenatore del Napoli sarà comunque trasmessa in diretta ovunque: ogni emittente - comprese le web tv - potrà agganciarsi al segnale e mandare le immagini della conferenza; parallelamente c'è anche il live sul canale YouTube del Napoli. Il debutto ufficiale di Conte alla guida della squadra, con un contratto fino al 2027, precederà la partenza per il ritiro di Dimaro, in programma l'11 luglio.