Lady Kvaratskhelia, arriva a sorpresa un messaggio social per il Napoli

NAPOLI - Non fa mai male calmare le acque e rinfrescare la memoria attraverso immagini, sguardi o suoni che possono in un istante suscitare vecchie emozioni. Nei giorni in cui il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è avvolto da volontà contrastanti - tra le dichiarazioni del padre e l’agente che insistono sull’addio - la moglie del georgiano, Nitsa Tavadze, lascia parlare i social. Su Instragam, ieri mattina, ha pubblicato cinque stories divenute virali e particolarmente apprezzate dai tifosi del Napoli. Lo avrà fatto confrontandosi col giocatore, che avrà certamente condiviso e approvato.

Le foto pubblicate su Instagram

Lady Kvaratskhelia, in dolce attesa, ha scelto con cura cosa pubblicare. Ci sono tutti i trionfi e i traguardi italiani del marito da quando è a Napoli, ovvero dall’estate del 2022 ad oggi. La prima foto è quella della conquista del titolo di Mvp della Serie A nell’anno dello scudetto. La seconda è l’elogio della Uefa che lo ha celebrato come miglior giovane dell’edizione di Champions League 2022-23. C’è poi la candidatura al Pallone d’Oro col successivo diciassettesimo posto. Infine due video con le immagini delle sue prime prodezze in azzurro, gli elogi universali, i gol, i guizzi e infine i festeggiamenti della piazza per il tricolore che ha portato anche e soprattutto la sua firma d’autore. Nitsa, in pochi secondi d’immagini, ricorda a tutti cosa il Napoli e Kvara, insieme, siano riusciti a costruire in poco meno di un anno. Napoli è stata la svolta per la carriera del giovane Khvicha, oggi 23 anni, e Kvara per Napoli è stato un colpo di fulmine sincero. Tutti hanno notato i parastinchi utilizzati all’esordio di Euro 2024 contro la Turchia: erano quelli del Napoli.



Kvaratskhelia e l'accordo con il Napoli

Quello con Kvaratskhelia è un legame speciale che il Napoli non ha alcuna intenzione di interrompere. Lo racconta la scadenza naturale del contratto, giugno 2027, ma anche le strategie del club e di Conte, che considera il gioatore incedibile. In attesa di nuovi capitoli di una vicenda al momento sospesa, con il club di De Laurentiis che insiste nella volontà di arrivare alla definizione di un accordo per il rinnovo di contratto con aumento di stipendio, Nitsa, la sua dolce metà, la ragazza conosciuta da piccolo in patria e divenuta intanto sua moglie e presto madre di suo figlio, toglie un po’ di polvere nel cassetto della memoria. In un istante, con delle storie, ne fa rivivere un’altra: quella di Kvara con il Napoli. Potere dei social.