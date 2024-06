Insigne sorprende tutti: rivela la squadra dove vorrebbe giocare

Sogno argentino per Lorenzo Insigne. L'attaccante del Toronto, ex capitano del Napoli, sogna di giocare in futuro per il Boca Juniors. Lo ha rivelato a Olè. Si parlava di Maradona, il suo idolo, e Insigne ha dichiarato: "Mi piacerebbe giocare nella squadra di Diego, ma ho 33 anni e sono un vecchietto. Nella vita, però, mai dire mai. Il tifo argentino è molto caloroso, proprio come quello napoletano".