De Laurentiis e la stretta di mano a Conte: la battuta fa ridere tutti

NAPOLI - Antonio Conte show per la presentazione ufficiale da nuovo allenatore del Napoli. La star è ovviamente lui: “È la prima volta che ricevo questa presentazione, c'è un filo di emozione nonostante abbia alle spalle una carriera abbastanza lunga tra calciatore e allenatore. Di solito prima di ricevere do qualcosa, qui è successo il contrario. Ho ricevuto veramente tanto entusiasmo e affetto, adesso non mi resta che dare". A fare gli onori di casa c’è il presidente Aurelio De Laurentiis. Siparietto simpatico con l’allenatore. Chiedono una foto di loro due e una stretta di mano. Il numero del Napoli ribatte con ironia: “Non è che finora abbia portato molto bene”. Chiaro riferimento alle strette di mano passate: Garcia, Mazzarri e Calzona. Le ultime tre da dimenticare.