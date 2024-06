De Laurentiis, che attacco al Psg su Kvara: "Scorretto, ed è pure presidente dell'Eca..."

De Laurentiis contro il Psg: "Si possono fare offerte ai giocatori senza avvertire i club..."

Queste, infatti, le parole del presidente del Napoli sui due calciatori: "Posso capire che Di Lorenzo si sia sentito abbandonato, impossibile abbandonare una persona come lui, del suo livello. Spero che con l'Europeo si ricarichi, dopo il fortunoso pareggio dell'altra sera magari c'è la stessa serenità. Kvara? Abbiamo un contratto, ci siederemo, gli faremo una proposta di cambiamento contrattuale e non vedo problemi per lui. Poi si può dire di tutto, si possono fare offerte ai giocatori contro la legge senza avvertire il club, visto che in quel club c'è anche chi fa il presidente dell'Eca (il riferimento è al presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ndr). Io cerco sempre di essere corretto".