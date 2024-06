Conte e la frase sul futuro di Kvara, il tecnico corregge il giornalista: "Non ci sono dubbi"

Conte su Kvara: "Non ci sono dubbi"

Alla domanda su possibile addio del georgiano, Conte ha interrotto la domanda: "Kvara rimane, non ci sono dubbi, sono stato categorico. Vi ho dato una notizia? No, l'ha data il presidente. Esalteremo le sue caratteristiche, dobbiamo assecondarle. Lo faremo con lui, con Politano e con gli altri che abbiamo in rosa"