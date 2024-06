Kvaratskhelia scatenato con la maglia di Ronaldo: "Sogno che si avvera"

In attesa di definire in modo chiaro il proprio futuro con il Napoli, Khvicha Kvaratskhelia si gode la vittoria sul Portogallo che è valsa alla sua Georgia la storica qualificazione agli ottavi di finale degli Europei in Germania. Il talentuoso fantastista, votato player of the match della gara di ieri, chiusa con un 2-0 firmato da un gol suo e di Mikautadze, ha fatto festa con i compagni di squadra dopo la partita, come testimoniato da numerose immagini social.