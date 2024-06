Conte, messaggio emozionante ai tifosi del Napoli: "Ripagherò il vostro amore"

Grande atmosfera, mercoledì, a Palazzo Reale, per la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Centinaia di tifosi hanno accolto il nuovo tecnico all'esterno dell'ingresso principale che affaccia su Piazza del Plebiscito. Sono arrivati un'ora prima (la conferenza è iniziata alle 15.15) e sono rimasti lì, in piedi, a massati, sotto il sole, ben oltre le 17 intonando cori dedicati a Conte e al Napoli.

Il post di Conte sui social dedicato ai tifosi

Lo stesso tecnico del Napoli, colpito dall'affetto, ha scritto un post sui social: "Avrei voluto ringraziarvi di persona per il caloroso benvenuto ma purtroppo per motivi di ordine pubblico non è stato possibile. Avrò tempo per ripagare il vostro affetto. Grazie veramente di cuore. Forza Napoli".