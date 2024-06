Conte diventa un murale a Napoli: le foto virali esaltano i tifosi

La reazione dei tifosi all'arrivo di Conte

Uno scatto divenuto opera d'arte per omaggiare il nuovo tecnico presentato per la prima volta alla stampa mercoledì a Palazzo Reale accanto al presidente Aurelio De Laurentiis. Per i tifosi Conte è già un idolo e il murale è solo l'ennesimo omaggio già ricevuto dal tecnico che, in conferenza, ha detto di sentirsi già in "debito" con la città per l'affetto ricevuto e per il sostegno.