Napoli, Osimhen è già a Castel Volturno per il raduno

Victor Osimhen ha raggiunto il Training Center molto presto questa mattina per il raduno del Napoli. L'attaccante nigeriano non è stato ancora ceduto e dunque Conte lo ha regolarmente convocato per il ritiro di giovedì a Dimaro Folgarida. Osimhen è stato tra i primi ad arrivare a bordo della sua auto. A Castel Volturno, tra gli altri, è arrivato anche Spinazzola , che ieri ha svolto le visite mediche con Rafa Marin e che verrà annunciato molto presto dal club.

Napoli, il programma dei primi giorni

Comincia la nuova stagione del Napoli con il raduno previsto oggi e domani prima della partenza di giovedì per il ritiro di Dimaro Folgarida. Il primo giorno di lavoro con la squadra per Antonio Conte e il suo staff sarà dedicato ai classici test fisici e atletici ma, per il nuovo allenatore, sarà anche l’occasione per cominciare a conoscere i giocatori e la squadra. La rosa sarà ovviamente incompleta, mancheranno i reduci dagli Europei e Olivera, ancora impegnato in Coppa America. Si vedranno direttamente per il ritiro di Castel di Sangro, che comincerà il 25 luglio, i vari Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Kvaratskhelia e Lobotka.