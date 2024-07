Osimhen neppure in panchina nell'amichevole del Napoli: cosa è successo a Dimaro

Cosa c'è dietro l'assenza di Victor Osimhen in occasione del primo test dell'era Conte ? Stavolta, il mercato non c'entra nulla. Il centravanti nigeriano, ai box da un paio di giorni per un leggero affaticamento muscolare , è apparso nella distinta ufficiale dell' amichevole tra il Napoli e l'Anaune Val di Non . Il "giallo" è presto spiegato.

Osimhen infortunato ma in distinta: non è a disposizione per l'amichevole

Victor Osimhen, in attesa di capire quale sarà il suo futuro, non ha preso parte al primo test amichevole del Napoli di Antonio Conte, dopo aver lavorato a parte ed essersi sottoposto alle terapie del caso negli ultimi due giorni, a causa di un piccolo problema muscolare. È stata una sorpresa, infatti, vedere il nome del nigeriano nella distinta ufficiale del match con l'Anaune Val di Non. Il giocatore, però, non è a disposizione del manager salentino e continuerà a confrontarsi con lo staff medico per superare il leggero affaticamento in tempi brevi. Per un attimo, i tifosi azzurri hanno sperato di vederlo almeno in panchina.