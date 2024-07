Napoli, De Laurentiis: "Il campionato non è mai scritto, serve cazzimma"

DIMARO - L'accoglienza con entusiasmo, i selfie e gli autografi, lo sguardo attento sull'allenamento della squadra, poi le parole sulla stagione che aspetta il Napoli e il "dribbling" su Osimhen-Psg: De Laurentiis nello store del club nel piazzale della Ski.it Arena a Carciato, nel ritiro a Dimaro, dove Antonio Conte oggi (mercoledì) concederà il primo pomeriggio libero ai suoi, si è aperto e ha scherzato con i tifosi e con i cronisti presenti. "Le stagioni sono tutte difficili, anche dove comunque esiste la buona fede. E’ bello ricominciare con questa semina, dove niente è scritto, come il cinema", ha esordito il presidente. Poi la citazione: "C’è una bellissima canzone della Mango, che si chiama “La Noia”. In questo caso non ci si può annoiare perché niente è scritto. Bisogna riseminare e ripartire. La semina e i germogli dipendono anche dal tempo".