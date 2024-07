Lazio, Castellanos: "La scorsa stagione complicata". Su Sarri e Immobile...

Dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore è interventuto Taty Castellanos . 6 gol e 46 presenze per l'attacconte argentino nella scorsa stagione con prima Sarri in panchina e poi Tudor . Con l'addio di Immobile , l'ex Girone potrebbe trovare più spazio, e ne ha parlato.

Lazio, le parole di Castellanos

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Quella scorsa è stata una stagione complicata. Ho comunque sentito la fiducia di Immobile, di Sarri e poi di Tudor. Quest'anno, invece, è una nuova avventura: stiamo lavorando bene e c'è la giusta pressione per fare bene. Spero di giocare con più continuità, per trovare maggiore fiducia. Il mio sogno è sempre giocare con la casacca dell'Albiceleste. Intanto devo far bene con la maglia della Lazio".