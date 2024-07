Napoli, ultimo allenamento a Dimaro: il coro dei tifosi per la squadra

Dopo l'amichevole vinta contro il Mantova , neopromosso in Serie B, il Napoli ha svolto il suo ultimo allenamento a Dimaro . Con le ripetute, le prove e gli schemi di gioco si è dunque chiuso il ritiro in Trentino degli azzurri.

Napoli, il programma verso il ritiro a Castel di Sangro

Di Lorenzo e compagni si raduneranno di nuovo giovedì per poi partire alla volta del secondo ritiro estivo, quello a Castel di Sangro. Il 25 luglio inizierà il ritiro in Abruzzo, che proseguirà fino a sabato 10 agosto, otto giorni prima l'esordio in campionato contro il Verona. Il Napoli a Castel di Sangro scenderà in campo per tre amichevoli: il 28 contro il KF Egnatia (squadra che sostituisce l'Adana Demirspor), il 31 contro il Brest e il 3 agosto contro il Girona.