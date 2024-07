Napoli, a Castel Volturno arrivano i nazionali: ci sono Buongiorno e Kvaratskhelia

Al centro sportivo di Castel Volturno sono arrivati i nazionali per le visite mediche e i test, in vista della partenza di domani per il ritiro di Castel di Sangro: Kvaratskhelia, Lobotka, Di Lorenzo, Meret, Raspadori, Folorunsho e Buongiorno. Olivera, reduce dalla Coppa America con l’Uriguay, raggiungerà la squadra in Abruzzo.