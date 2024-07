Napoli, Di Lorenzo diretta: segui la conferenza stampa LIVE

CASTEL DI SANGRO (ABRUZZO) - Il capitano Di Lorenzo torna a parlare ai tifosi del Napoli dopo un'estate turbolenta, iniziata con i dubbi sul futuro e proseguita con un nuovo patto d'amore nel segno anche di Antonio Conte, decisivo per la permanenza dell'ex Empoli. Dal ritiro di Castel di Sangro, in Abruzzo, il terzino azzurro interviene in conferenza stampa: segui tutto in diretta.

16:30

Di Lorenzo: "Non c'entra il coraggio, non potevo parlare prima"

"Sono contento di poter parlare, non era per coraggio ma perché avevo vincoli, non potevo farlo prima. Ci sono stati momenti di nervosismo dopo una brutta annata ma quello che mi interessa in questo momento è che a bocce ferme la mia volontà è stata quella di voler restare a Napoli e lo faccio con grande voglia ed entusiasmo".

16:27

Di Lorenzo: "Ho voglia di ripartire"

"Bisogna parlare poco e dimostrare con i fatti, con le prestazioni in campo. Ho voglia e entusiasmo per ripartire tutti insieme, ci aspetta una stagione difficile ma importante".

16:21

Le parole di Di Lorenzo

Di Lorenzo comincia la conferenza: "C'è grande entusiasmo, mi hanno accolto bene anche dopo questa vicenda. Volevo mettere un punto per ripartire al meglio, so che una parte dei tifosi può avere dei rancori verso di me, starà a me riguadagnare la loro fiducia, soprattutto con chi è arrabbiato ancora con me".

16:16

Attesa Di Lorenzo

Ci siamo, tra pochi minuti Di Lorenzo parlerà davanti ai giornalisti in conferenza stampa.

16:04

Il dettaglio social di Di Lorenzo

Prima del ritiro di Castel di Sangro Di Lorenzo si è presentato a Castel Volturno e ai tifosi non è sfuggito un dettaglio social. LEGGI TUTTO

15:50

Da Di Lorenzo a Kvara, Conte spreme il Napoli

Conte, in ritiro, sta spremendo i suoi calciatori, esausti per le fatiche degli allenamenti. Da Di Lorenzo a Kvara, sono tutti sfiancati.