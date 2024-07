Napoli, Conte ai tifosi: "Siete incredibili". Poi ricorda le vittime di Scampia

A Castel di Sangro prosegue il secondo ritiro estivo del Napoli . L'allenatore degli azzurri Antonio Conte è salito sul palco della città abruzzese per salutare i tifosi, che l'hanno omaggiato con un coro .

Napoli, le parole di Conte

Queste le sue parole dal palco di Castel di Sangro: "Grazie di cuore. Come ho sempre detto dal primo giorno, sto ricevendo tantissimo affetto da parte vostra, senza ancora aver dato niente. Da parte mia c'è grandissima responsabilità, voglia ed entusiasmo per cercare di ripagare tutto questo. Siete un popolo incredibile. Se dico una cosa è perchè la penso, e voi siete qualcosa di unico. Vogliamo darvi grandi gioie, su questo potete stare tranquilli. Fa benissimo al cuore di tutti noi questo entusiasmo. Vorrei ricordare anche quello che è successo a Scampia. Noi tutti siamo vicini alle famiglie e vogliamo essree d'aiuto in qualche modo. Ricordiamoci che dobbiamo vivere nel migliore dei modi. Ogni giorni deve essere una gioia. Forza Napoli".