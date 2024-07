Napoli, Conte: "Squadra da elogiare per l'intensità. Ecco su cosa dobbiamo migliorare"

Antonio Conte ha commentato la vittoria del Napoli sull' Egnatia in amichevole in quel di Castel di Sangro . Nella prima partita abruzzese della pre-season sono andati in gol Kvaratskhelia , Politano , Simeone e Ngonge per il 4-0 finale. Il tecnico ha parlato della prestazione e non solo nel post partita.

Napoli, Conte: "Mi è piaciuta l'intensita, ma possiamo ancora migliorare in altri aspetti"

Queste, infatti, le sue dichiarazioni ai microfoni di One Football: "Dopo un bel po' di allenamenti i ragazzi inziano ad avere le gambe pesanti, ci sono dei carichi di lavoro importanti ed è inevitabile che si faccia un po' di fatica. C'è da elogiare l'impegno dei ragazzi, mi è piaciuto molto l'intensità ma sicuramente abbiamo tanto da migliorare in costruzione e palleggio. Abbiamo provato a fare alcune cose, dobbiamo farle sistematicamente. C'è stata grande intensità. Ho chiesto ai ragazzi di fare insieme la fase offensiva e difensiva. Il fatto di non aver subito gol penso che sia importante per l'autostima. Ripeto, abbiamo da lavorare perché secondo me possiamo e dobbiamo migliorare tanto, soprattutto nella gestione della partita e per trovare le situazioni per cui ci stiamo allenando. Logico che le gambe non girino in maniera fluida, ma c'è da elogiare questi ragazzi ed entrando con la testa su quello che stiamo lavorando a livello tattico possiamo avere degli ottimi miglioramenti".

Le parole di Conte su Kvara e non solo

Conte ha poi proseguito: "Kvara l'ho visto bene? Sì, assolutamente. Il tipo di gioco che stiamo attuando permette a lui, Politano e Ngonge di esaltarsi nell'uno contro uno e andare dentro". In conclusione: "Stiamo lavorando tanto dal punto di vista tattico per dare un'identità ai ragazzi e sono contento della lori disponibilità e voglia. Ci sarà un prossimo step contro il Brest tra qualche giorno, noi stiamo lavorando importante sotto ogni punto di vista e continueremo a farlo in queste partite per il futuro".