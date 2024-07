Buongiorno diretta Napoli: segui la conferenza a Castel di Sangro LIVE

15:05

"C'è voglia di fare subito bene"

"Le sensazioni di questi primi giorni sono state positive, c'è un'atmosfera all'interno del gruppo di chi vuole risollevarsi e riscattarsi dalla scorsa stagione che è stata sotto le aspettative. C'è questa voglia di far bene e impegnarsi al massimo da parte di tutti per vincere tutte le partite. Per quanto mi riguarda io cerco sempre di dare una mano ai compagni e di essere positivo sia dentro che fuori dal campo. A Torino non ero proprio capitano ma cercavo di mostrare queste cose essendo di Torino. Tutto parte dagli atteggiamenti che uno ha, poi escono fuori le qualità che ognuno di noi ha e che deve mostrare in campo. Questo spirito e questa leadership deve venir fuori ma deve spiccare in ognuno di noi che deve sentirsi responsabile e deve voler aiutare gli altri sacrificandosi".

15:02

"Sogno di vincere tanto a Napoli"

"Sogno di vincere e crescere tanto a Napoli. Ruolo? Ho giocato in tutte le posizioni in questi anni, negli ultimi anni soprattutto centrale a tre, ma posso fare anche il braccetto a sinistra o centrale mancino a quattro, non ho problemi. Forse adesso il centrale a tre è il ruolo che rispecchia meglio le mie caratteristiche".

15:01

"Gasato dalle chiacchierate con Conte"

"L'incontro in un ristorante a Torino con Conte è stato davvero casuale. Era il giorno del mio compleanno, ero con amici, ho incontrato per caso il mister. Abbiamo un po' parlato, mi ha spiegato le sue idee, quello che avrebbe voluto fare qui e dopo quell'incontro ci siamo sentiti un paio di volte quando ero in Germania. I discorsi con lui mi hanno gasato molto e mi hanno fatto sentire importante, mi hanno dato fiducia. Non vedo l'ora di ripagare questa fiducia in campo".

15:00

Buongiorno: "Era arrivato il momento di cambiare"

Parte la conferenza di Buongiorno: "Quest'anno ci sono state squadre che mi hanno voluto come l'anno scorso. Sono sempre legato al Torino però era il momento per me di compiere questo step per la mia crescita professionale e devo dire che in primis da quando sono uscite le prime voci non si è fatto mancare l'affetto da parte di tutti i tifosi e poi anche con il mister e il direttore abbiamo avuto modo durante gli Europei di parlare e di sentirci e tutto questo mi ha spinto a venire qua".

14:57

Inizia a riempirsi il Teatro Tosti

Inizia a riempirsi il Teatro Tosti di Castel di Sangro, alle 15 è previsto l'inizio della conferenza stampa di presentazione di Alessandro Buongiorno.

14:55

Abbonamenti, oggi al via la vendita libera

Oggi dalle 12 è partita l’attesa vendita libera degli abbonamenti al Maradona che terminerà a chiusura della campagna, fissata per il 9 agosto, oppure al raggiungimento della dotazione massima messa a disposizione dalla società pari a venticinquemila tessere.

14:51

Tutte le cifre di Buongiorno al Napoli

Alessandro Buongiorno, anni 25, ha firmato con il Napoli un contratto quinquennale con ingaggio di base da 2,5 milioni a stagione e una clausola rescissoria da 70 milioni valida dal terzo anno. Al Torino, invece, 35 milioni più 5 di bonus. (LEGGI LA NOTIZIA)

14:45

Napoli, l'analisi di Conte

Antonio Conte ha commentato così l'amichevole contro l'Egnatia: "Stiamo lavorando tanto dal punto di vista tattico per dare un’identità, sono contento della disponibilità e della voglia dei ragazzi. Ora testa al Brest e al lavoro sul campo, si crescerà ancora tatticamente e fisicamente. Dopo i carichi pesanti inizieremo a girare di più. Devo ringraziare i ragazzi, vedo tanta intensità in entrambe le fasi e tanta generosità e voglia di collaborare, stiamo provando diverse cose perché durante la stagione capiteranno tante situazioni". (LEGGI LE SUE PAROLE)

14:41

Il programma delle prossime amichevoli

Dopo l'Egnatia, 4-0 il finale, si esauriranno in questa settimana tutte le amichevoli estive del Napoli prima dell’inizio della nuova stagione. Tra due giorni, sempre allo stadio Teofilo Patini, il Napoli di Conte ospiterà il Brest, squadra francese che nella scorsa stagione ha concluso il campionato al terzo posto dietro Psg e Monaco e che dunque quest’anno sarà impegnata in Champions League. Per questa partita ci sono ancora pochi biglietti disponibili. Sono andati invece esauriti in un’ora quelli per l’ultima amichevole al Patini in programma sabato alle 18.30 contro gli spagnoli del Girona.

14:31

FANTACUP, in arrivo il listone ufficiale di Fantacalcio!

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport-Stadio: iscriviti al nuovo gioco.

14:21

Napoli, i nuovi obiettivi di mercato

Il Napoli dopo Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola e in attesa di Osimhen, punta a rinforzare il centrocampo con Gilmour e Brescianini. (LEGGI LA NOTIZIA)

14:19

Napoli, Buongiorno e l'esordio in amichevole

Buongiorno ha esordito ieri in amichevole contro l'Egnatia nella gara vinta 4-0 dal Napoli. (LEGGI LE PAGELLE)

Castel di Sangro