Napoli, Buongiorno e i millimetri nei lanci

Conte non è arrivato solo per rilanciare il Napoli dopo il flop dell’anno scorso. Il suo obiettivo è più ambizioso. L’ha detto a chiare ?lettere: vuole dare al Napoli una precisa identità di squadra. Per il momento, Conte sta lavorando sui “fondamentali” per arrivare al ?suo obiettivo ambizioso. Vale a dire portare la squadra a un livello atletico alto per toccare il primo step: resistenza, aggressività costante, fase difensiva intensa. La fase offensiva risente del caso Osimhen in via di risoluzione. La novità più evidente, nel 3-4-2-1 di queste prime amichevoli, è avere portato Politano e Kvaratskhelia dentro al campo con le fasce libere alle incursioni degli esterni di centrocampo, prevedibilmente Di Lorenzo e Spinazzola. Conte appare convinto che la nuova posizione di Kvara garantisca al ?georgiano una maggiore incisività in zona-gol (spettacolare la rete agli ?albanesi dopo lo scambio veloce con Lobotka). È da testare se la nuova ?posizione risulti ugualmente positiva per Politano che spesso torna ?sull’ala. Nelle amichevoli giocate sinora, pur con l’affaticamento dei durissimi ?allenamenti del nuovo corso, gli azzurri stanno rispondendo alle ?indicazioni di Conte che puntano soprattutto al controllo della partita ?attraverso la pressione continua a tutto campo sugli avversari oltre a ?un possesso-palla dinamico, mai al rallentatore e giocato in profondità (Lobotka già in evidenza). Dalla linea difensiva, la novità sono i lunghi lanci millimetrici di Buongiorno verso gli esterni d’attacco, una ?nuova chance offensiva non solo per ribaltare il fronte.?L’identità del Napoli di Conte comincerà a venire fuori solo quando ?entrerà in gioco Lukaku, mentre altri due obiettivi di mercato, ?Brescianini 24 anni e lo scozzese Gilmour 23, potranno marcare ancora ?più decisamente il “volto” che Conte vuole dare al Napoli. Ci si chiede ?però se si tratta di due giovani calciatori per una maglia da titolare o ?per irrobustire la “rosa” consentendo variazioni tattiche. In altre parole, una volta concluso il mercato, il 3-4-2-1 cambierà? Soprattuto Gilmour suggerirebbe un diverso assetto tattico. Si potrebbe ?pensare a un 3-1-4-2 con Gilmour davanti alla difesa, in attacco Lukaku ?e Kvaratskhelia (il georgiano più basso per mettere a frutto la sua ?potenza atletica puntando l’area), il centrocampo con Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola.