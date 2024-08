Napoli, imprevisto in allenamento: chiusi i Distinti per un nido d'ape

Il Napoli di Antonio Conte era in campo questa mattina allo stadio Patini di Castel di Sangro alla vigilia dell'amichevole di domani contro il Girona alle 18.30, l'ultimo test amichevole prima dell'inizio della nuova stagione. C'è stato, però, un imprevisto per i tifosi . Il settore Distinti dello stadio, infatti, è stato chiuso al pubblico per la presenza di un nido d'api.

Domani ultima amichevole al Patini

Per ragioni di sicurezza, dunque, settore chiuso. Un imprevisto a sorpresa. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco per poter riaprire quanto prima il settore. La squadra lavora dal 25 luglio in Abruzzo. Domani col Girona, che ha appena ceduto il suo centravanti Dovbyk alla Roma, ultimo test amichevole. Il 10 agosto contro il Modena l'inizio della prossima annata con la prima gara ufficiale valida per i trentaduesimi di Coppa Italia al Maradona alle 21.15.