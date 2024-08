Osimhen realizza il sogno del piccolo Amadou: il video è virale

In attesa di conoscere il suo futuro, Victor Osimhen ha realizzato il sogno di un bambino: nel giorno del suo compleanno, trascorso a Castel di Sangro, il piccolo Amadou aveva fatto un appello in diretta tv su CalcioNapoli24 chiedendo di incontrare il suo idolo. Venuto a conoscenza della richiesta attraverso Instagram, Osimhen ha dapprima ricondiviso il video commentandolo con un paio di emoji di cuori, poi non ha esistato a esaudire il desiderio: ha organizzato un incontro, gli ha donato una sua maglia autografata - al momento - e ha scattato insieme a lui una bella foto e qualche selfie. Un altro dolce ricordo che il suo giovanissimo tifoso custodirà gelosamente.