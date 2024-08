Conte e i problemi di mercato: "Non bisogna accontentare me, ma il Napoli"

NAPOLI - Antonio Conte ha parlato dopo la vittoria ai rigori contro il Modena (0-0 al 90') e la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia. E lo ha fatto con precisione, cura dei dettagli e soprattutto chiarezza. "Sono soddisfatto dell'impegno dei ragazzi e della voglia, ma ci sono situazioni oggettive e bisogna vedere la realtà". La squadra è palesemente incompleta. Conte si esprime con serenità ma soprattutto con fermezza: "Sento dire che questo è l'organico del terzo scudetto, ma non è vero perché sono andati via dodici giocatori di quell'annata. Non c'è bisogno che io vi faccia vedere la realtà. Sul mercato bisogna rispettare tre parametri: il costo del giocatore, l'ingaggio e per finire che i calciatori abbiano la mia stessa voglia di venire a Napoli sapendo che non c'è l'Europa. Quindi una prospettiva poco attraente".

Conte e la ricerca per il Napoli

Conte va avanti: "Sto cercando di aiutare il Napoli a trovare i profili giusti per quei tre parametri, e voglio sottolineare un'altra cosa: non bisogna accontentare Conte come sento dire, ma il Napoli. Mi auguro che vediate le cose: dobbiamo continuare a lavorare, ho entusiasmo, passione e voglia. E ho un gruppo che ha voglia anche se è ristretto. Cercheremo di migliorare in tutto per tutto, vogliamo che il nostro tifoso sia fiero in qualsiasi circostanza, di ricchezza o di povertà".

Conte e le difficoltà con il Modena

Finale sulla partita contro il Modena, con vista sull'Hellas. "Abbiamo pulito un po' di scorie, ma ce ne sono ancora. Io per primo avrei voluto dare qualcosa in più stasera. Mi sarebbe piaciuto fare qualche gol per dare una gioia ai tifosi, ma oggi mi basta che abbiano dato tutto. Ora inizia il campionato con le partite da tre punti. Hanno inciso i carichi di lavoro sulla lucidità, ma iniziano le settimana tipo e diminuisce il lavoro facendo mattina e pomeriggio".