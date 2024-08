Conte diretta conferenza prima di Verona-Napoli: segui LIVE

Scatta il conto alla rovescia per Verona-Napoli . La gara valida per la prima giornata di Serie A coincide con l'inizio dell'era Conte sulla panchina azzurra: l'allenatore salentino è pronto a iniziare una nuova sfida. Alle 13:30 risponde alle domande dei giornalisti nel corso della prima conferenza pre-partita del campionato. Aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.

La dura conferenza stampa di Conte ha scatenato le reazioni anche all'estero. Ecco alcune: "Conte is crazy, he has a squad that is top 3 in the league in terms of quality, without doubt!", "Conte è pazzesco, ha una rosa che è tra le prime 3 del campionato per qualità, senza dubbio!"; "Thought it was a strange combination with Conte and Napoli. We’ll see what happens", "Pensavo fosse una strana combinazione quella tra Conte e il Napoli. Vedremo cosa succederà";

Alla vigilia della gara tra Verona e Napoli, l'allenatore dei veneti Zanetti ha parlato del suo collega azzurro: "Conte è uno dei migliori al mondo ed allena una grande squadra. Loro hanno avuto delle difficoltà, noi siamo alla ricerca di una quadra e credo sia una cosa normale. Quando si parla bisogna essere chiari e per salvarsi serve un i'impresa e non ci salveremo sulla carta a mani basse. Sono innamorato dei miei giocatori, non ho avuto una squadra che corre così e per questo ci sono rimasto anche un po' male".

Le parole di Zanetti alla vigilia della partita contro il Napoli: "Non vedo l'ora, è da tanto tempo che aspetto questa gara e stiamo lavorando per arrivarci al massimo. La partita ha un fascino incredibile che arriva dopo il Cesena e una reazione dobbiamo averla, ci arriviamo con voglio e fiducia iniziando un percorso che terminerà l'anno prossimo"

14:00

Conferenza Conte, le reazioni social

Alcune reazioni su X dopo la conferenza dell'allenatore del Napoli: "Conte non le manda a dire e fa bene"; "Conferenza che descriveranno come apocalittica ma conoscendo Conte l'ho trovata persino moderata, vista la situazione"; "Ho ascoltato Conte e mi è piaciuta molto la sua chiarezza".

13:56

Conclusa la conferenza stampa

Termina così la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Verona.

13:53

"Se si parla di tattica non abbiamo capito niente della situazione"

Conte conclude parlando dell'attacco: "Non iniziamo ad andare sui discorsi tattici. Se pensiamo che si parli di tattica non abbiamo capito niente della situazione. Fateci lavorare, sotto tutti i punti di vista. Se parliamo di tattica siamo proprio fuori strada. Cercheremo di fare funzionare meglio le cose che funzionano meno. Ancora ricordo tutte le situazioni tattiche dello scorso anno. Ancora prematuro di parlare di tattica. Quando vogliamo parlare di calcio ci riuniamo tutti insieme, e farvi entrare nella mia idea di calcio. Ma oggi la tattica è l'ultimo dei problemi".

13:50

Conte sul mercato

"Mercato? Sappiamo che dobbiamo viaggiare su determinati parametri, di costo e ingaggio. Dobbiamo convincere i giocatori a venire a Napoli senza avere le coppe, ed è un handicap notevole. Dobbiamo trovare delle soluzioni per tamponare. Non possiamo di fare tutto in una sola sessione di emrcato. Le cose da fare sono troppo. Dobbiamo cercare di prendere lo stretto necessario. Mi rendo conto che dalle uscite che stiamo facendo non entrano soldi, sono solo prestiti. Capisco le difficoltà del club, anche con la situazione bloccata che abbiamo e che dovrebbe portare introiti. Io sono ancora più cazzuto di prima e cercherò di trasmettere tutto alla squadra e a chi lavora con me. Il club opererà sul mercato, e io sono qui a disposizione. Abbiamo dei ragazzi giovani, come Iaccarino e Saco, e cercheremo di valorizzarli".

13:47

"Napoli? Mi aspettavo una situazione migliore. Nessuna similitudine con la Juve"

"A Napoli mi aspettavo una situazione migliore, con delle sorprese positive, ma ho avuto difficoltà a trovarle. Mi aspettavo di meglio. Siamo qui per lavorare e fare le valutazioni in maniera razionale, consapevoli che non si può fare tutto e subito. Trovarti in una situazione con 9/10 uscite...Le altre squadre hanno situazioni consolidate. Non mi spaventa assolutamente, ma è meglio essere chiari. L'importante è che ci sia chiarezza, in primis con i tifosi. Chiedo grande unità e compattezza, nelle difficoltà dovremmo cercare di essere uniti. So che incontreremo dei grossi problemi, dovremo essere preparati senza fasciarci la testa prima. Sapere a cosa andremo incontro saremo più cazzuti. Similitudine con la ricostrruzione alla Juve? Non ci sono. Qui c'è il tranello dello scudetto di due anni fa, che butta fumo negli occhi".

13:43

Conte su Buongiorno e Di Lorenzo

Conte parla di Buongiorno e Di Lorenzo: "Buongiorno ha avuto una distorsione giovedì a inizio allenamento. Faremo le opportune valutazioni, è migliorato tanto. Di Lorenzo è un giocatore talmente intelligente che mi permette di utilizzarlo in tutte le posizioni".

13:42

La ricostruzione del Napoli

"Siamo solo all'inizio della ricostruzione, è solo un mese che sto lavorando per iniziare questa rinascita. Non me la sento di fare pronostici oggi. Sarà un'annata dove dovremo prepararci a soffrire, compatti e uniti. Dobbiamo dare il massimo e ottenere il massimo, anche se il massimo faccio fatica a capire quale sia. Lavoriamo e siamo concentrati uscendo sempre dal campo come vogliono i nostri tifosi, con la maglia sudata. Io per primo dovrò dare più del massimo".

13:39

"Il decimo posto non è stato un caso"

"Vedendo alcuni giocatori che sono andati via è stato facile mettere il Napoli all'ottavo posto nelle previsioni. I parametri e le prestazioni cambiano di anno in anno. Quello che dobbiamo avere come monito è non pensare che il decimo posto dello scorso anno sia stato un caso. Nessuna sfortuna, occhio perchè la classifica e il distacco parla chiaro".

13:38

Conte sull'intensità degli allenamenti

"Quando parlo di ricostruzione parlo di basi della rosa. Una volta fatto questo si lavora con i ragazzi per cercare di migliorarli sotto tutti i punti di vista. Il successo della squadra passa sotto ogni miglioramento del giocatore. Per me sono allenamenti normali. Chi non è abituato all'inizio fa fatica, ma sono allenamenti normali. L'alta intensità è un mantra per me".

13:36

La situazione Osimhen-Lukaku

Osimhen-Lukaku? Non parlo di giocatori che fanno parte del Napoli. Quella di Osimhen era una situazione già in essere prima che arrivassi e se ne occupa esclusivamente il club".

13:35

"Il momento è critico per il Napoli"

"Il mantra di questa stagione sarà quello di dare il 200%. Dobbiamo capire che bisognerà andare oltre i nostri limiti, tutti. Il momento è critico con il Napoli. Il presidente ha parlato di ricostruzione. Io ho fatto le mie valutazioni e sono d'accordo con lui, serve una ricostruzione totale che parta dalle fondamenta. Una rosa che mette sul mercato 10/15 giocatori è in piena ricostruzione. Ci vuole pazienza e umiltà da parte di tutti, anche dell'ambiente stesso, capire il momento. C'è da fare tanto. Quando ricostruisci c'è bisogno che tutti i singoli elementi, dall'allenatore in primis ai calciatori, al club, tutti quanti, bisogna dare di più rispetto agli anni passati. Dobbiamo stringerci attorno, le difficoltà devono renderci più forti".

13:32

Inizia la conferenza stampa

Le prime parole di Antonio Conte: "Stiamo lavorando da più di un mese con i ragazzi e ciò che abbiamo fatto mi soddisfa. Ho trovato dei ragazzi che hanno voglia di lavorare e di crescere singolarmente. Questo mi aiuta e mi dà entusiasmo. Poi sapete benissimo che è una situazione molto complicata e dispiace perchè è tutto bloccato. Non posso dire altro".

13:15

13:00

12:45

12:30

Verona-Napoli, conto alla rovescia

Domani, 18 agosto, alle 18:30 il calcio d'inizio di Verona-Napoli. Per gli azzurri un nuovo inizio nello stesso stadio dove due anni fa iniziò la cavalcata verso il terzo scudetto.