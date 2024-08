Disastro Napoli, De Laurentiis sciolga il nodo Osimhen o son dolori forti

Il 10 agosto scorso il Verona era stato eliminato nel primo turno della Coppa Italia dal Cesena, neopromosso in B, che si era imposto al Bentegodi per 2-1. Otto giorni più tardi, nello stesso stadio, il Verona ha travolto il Napoli per 3-0, esaltando Dailon Rocha Livramento do Rosario , 23 anni, punta della nazionale capoverdiana e Daniel Fernando Mosquera Bonilla , 25 anni, attaccante colombiano. L'uno e l'altro (addirittura a segno due volte), non potevano desiderare esordio migliore in Serie A. Al contrario, Conte non poteva immaginare un debutto peggiore, al punto di essere costretto a "chiedere umilmente scusa ai tifosi partenopei perché nella ripresa il Napoli si è squagliato come neve al sole". Mai, in carriera, Antonio Conte aveva perso il primo match stagionale in Serie A : in precedenza aveva ottenuto cinque vittorie e un pareggio.

Se Osimhen non parte, Lukaku non arriva

Livramento e Mosquera sono costati complessivamente 1,5 milioni di euro e, se tanto ci dà tanto dopo la miracolosa salvezza dell'ultima stagione, centrata rifacendo la squadra in gennaio, Sean Sogliano sta già confermando la sua fama di fenomenale rabdomante di calciatori utili alla causa Hellas. Victor Osimhen, invece, percepisce un ingaggio netto annuo di 10 milioni di euro, però non gioca poiché è sul mercato, anche se il Psg non ha intenzione di pagare la clausola di 120 milioni di euro, tant'è vero che s'è buttato a corpo morto su Lookman. Se Osimhen non parte, Lukaku non arriva e il cerino resta in mano a Conte, obbligato a giocare senza la punta centrale, indispensabile per il suo gioco, nonostante Simeone si danni l'anima in un ruolo che non è il suo. Delle due l'una: o De Laurentiis scioglie in fretta il nodo Osimhen o i dolori del Napoli saranno sempre più forti. Anche perché, dopo una sola giornata, Conte non può già essere il parafulmine di una partenza che non è falsa, essendo tristemente vera. Con fare ammirevole, Antonio si è assunto ogni responsabilità, il che gli fa onore, ma non è così, essendo egli vittima e non colpevole dello stato delle cose. Ad aggravare la situazione, prima l'infortunio di Buongiorno, unico acquisto degno di questo nome e assente a Verona; poi il ko di Kvaratskhelia al 51'. All'inizio, in panchina al Bentegodi c'erano Olivera, Cheddira, Ngonge, Raspadori e tre ragazzi: Saco, Mezzoni e Iaccarino (sicuri che cedere Folorunsho alla Lazio sia una buona idea?). Morale: per evitare che l'Effetto Conte svapori subito, urge intervenire. Vero, De Laurentiis?