Napoli, il duro labiale di Conte: se la prende con un giocatore

NAPOLI - Fatica in Coppa Italia, disastro alla prima di campionato. No, il Napoli di Antonio Conte non ha iniziato bene la sua stagione. Sono arrivati brutti segnali dopo il 3-0 rifilato dal Verona. Il tecnico ha chiesto scusa, si è preso le sue responsabilità. E c’è un video, diventato nelle ultime ore virale sui social, che lo ritrae a colloquiare con i suoi assistenti. In un frame si capiscono bene le sue parole: “Siamo in otto contro due, vanno su Juan Jesus e prendiamo gol”.