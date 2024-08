Di Lorenzo in lacrime sotto la curva del Napoli dopo il gol: Conte si scatena

Napoli-Bologna, l'esultanza di Di Lorenzo

Di Lorenzo ha trafitto Skorupski sotto la curva del Napoli e ha festeggiato toccando lo stemma del club sulla maglietta per poi lasciarsi andare alla commozione. Il capitano azzurro sembrava destinato a lasciare il club in estate, ma Conte lo ha voluto in squadra a tutti i costi, convincendolo a rimanere. E infatti anche il tecnico salentino non si è di certo contenuto dopo la rete, come si vede nella gallery qui allegata.