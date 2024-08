Napoli, l'Al-Ahli insiste per Osimhen: pronta offerta di quasi 100 milioni

E adesso Osimhen cosa farà? L'Al-Ahli insiste ed è pronto a mettere sul piatto ufficialmente un'offerta di poco inferiore ai 100 milioni di euro da recapitare al Napoli per Victor Osimhen. Il numero 9 azzurro è pronto a lasciare il club partenopeo dopo quattro stagioni in cui ha collezionato 133 presenze e 76 reti vincendo uno storico scudetto, ma per ora ha detto no all'Arabia. Adesso, con la nuova offerta, si attende la risposta del bomber. L'approdo in azzurro di Romelu Lukaku, evidentemente, chiude le porte ad Osimhen che in Arabia troverebbe gli altri ex Serie A Demiral, Ibanez e Kessié.