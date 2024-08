Lukaku, il primo messaggio social esalta i tifosi: "Forza Napoli"

Napoli, il messaggio social di Lukaku

Sorridente, mette in mostra i muscoli con una foto della sua prima sessione d'allenamento a disposizione di Antonio Conte. "Let’s go. Sono contento di essere qui. Adesso inizia il lavoro. Forza Napoli": questa la descrizione del post condiviso dall'attaccante belga. Poche parole, semplici e d'impatto, che hanno esaltato i tifosi, in estasi negli ultimi giorni con l'arrivo dello stesso ex Roma e di Scott McTominay.