Napoli, Lukaku e il retroscena su Conte: "Lo fa almeno cinque volte..."

Lukaku ha acceso il mercato del Napoli e l'entusiasmo dei tifosi, letteralmente impazzitti all'arrivo di Big Rom in città. "Scusatemi per tutto questo, non è colpa mia", ha scherzato Romelu con i medici prima delle visite notando il calore dei tifosi. In effetti c'è grandissima attesa sul centravanti che prenderà il posto in campo di Osimhen e su cui tutti a Napoli puntano moltissimo.