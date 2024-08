Napoli, ufficializzata la lista Serie A: la decisione su Osimhen

Tutte le novità per la lista Serie A

Nell'elenco dei 17 - che non comprendono gli Under 22, i giocatori italiani e quelli cresciuti nel vivaio - è assente, oltre al centravanti nigeriano, anche Mario Rui. C'è, invece, Folorunsho, così come tutti i nuovi: oltre a Lukaku, infatti, presenti anche Gilmour e McTominay. Osimhen è rimasto a Napoli ma non rientra nei piani di Conte. Il mercato arabo è ancora aperto e dunque tutto può ancora accadere.