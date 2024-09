Lukaku già si è preso il Napoli: "Sono abituato a segnare all'esordio..."

Subito decisivo: Romelu Lukaku ha lanciato il Napoli verso la seconda vittoria di fila al Maradona. Dopo il Bologna, battuto il Parma in rimonta con il finale di 2-1. Gol al debutto, quello del momentaneo 1-1, per l'ex attaccante della Roma, che ai microfoni di DAZN ha spiegato: "Non vedevo l’ora di giocare qui per questa squadra, per questa società e questi tifosi. Abbiamo lavorato duro e quello che abbiamo fatto in allenamento ha pagato. Il boato al Maradona? Sono abituato a fare gol all’esordio. Sono molto contento di aver ritrovato Conte, ma ora dobbiamo pensare a lavorare".