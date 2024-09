Neres, arriva un orologio nuovo: il regalo di Marinella

NAPOLI - Un pacchetto recapitato in hotel, all’attenzione di David Neres. Dentro un orologio, non quello che gli hanno rubato, ma un gentile omaggio del re delle cravatte, Ernesto Marinella. Così l’imprenditore, insieme a una lettera su cosa significhi Napoli per lui, ha provato a rincuorare il brasiliano, rapinato sabato sera dopo la partita contro il Parma. Neres, da martedì, è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, anticipando di un giorno il rientro degli altri compagni, al netto degli 11 nazionali, che ieri si sono ritrovati al centro tecnico per preparare la partita contro il Cagliari. C’era anche Lukaku, che ha rinunciato alla convocazione con il Belgio e già da lunedì aveva ricominciato a mettere benzina nelle gambe dopo l’esordio con gol al Maradona.